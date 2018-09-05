حزب النور يرفض قانون بناء الكنائس

05 سبتمبر 2018 - 09:22 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قيادات حزب النور انتقلت من منابر المساجد إلى المنابر الحزبية، متسائلًا: "هل هذا يليق بحزب النور بما يرفعه من لافتات؟".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن حزب النور رفض قانون بناء الكنائس، بسبب إخراج الأديرة من القانون رغم أنها دور عبادة، مشيرًا إلى أن ما يجري من حزب النور تجاه هذا القانون غير مقبول تمامًا، ويمثل فتنة سياسية ودينية وطائفية.

وأوضح أنه يجب على هذا الحزب إصلاح عقول الشباب من التكفير والإلحاد والتخريب، بدلًا من أن يخرج علينا بفتن طائفية.



