«‏الشهر العقارى» تجمع من المواطنين لدفع فاتورة الكهرباء

05 سبتمبر 2018 - 09:50 م

روى محمد فؤاد، عضو ‏الاتحاد العالمى لمحاربه فيروس سى، واقعة غريبة حدثت داخل مصحلة الشهر العقارى بمدينة الشيخ زايد، حيث انقطعت الكهرباء مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين، لافتًا إلى أنه هذه ليست المرة الأولى.

وأوضح فؤاد، فى منشور له على موقع "فيس بوك"، أن موظفى الشهر العقارى رفضوا العمل لأن الكهرباء مقطوعة وخرج المدير قال للجمهور قال لهم نصًا "إحنا مش شغالين يا حضرات".

وأضاف المدير حين استفسر منه المواطنون عن السبب "كارت شحن الكهرباء خلص وإحنا بقي مش هنشحن للحكومة العدادات إحنا مش هنصرف عليهم إلا إذا، نجمع منكم كل واحد 10 جنيه ونروح ندفع ل 700 جنيه موافقين ولا إيه؟"، "طبعا يافندم"، "طيب حد يلم الفلوس ولما تجمعوا الفلوس نروح نشحن الكارت ونشتغل".

وفى وقت سابق هددت وزارة الكهرباء بقطع التيار عن العديد من المصالح الحكومية في المحافظات، بسبب ارتفاع المديونيات على تلك المصالح إذ تجاوزت 20 مليار جنيه ديونًا مستحقة.

وعللت الوزارة، أنها بحاجة لتلك الأموال للقيام بأعمال تجديدات في شبكات الكهرباء خلال السنوات المقبلة لمواجهة الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء.