مصرع مجند أسفل عجلات أتوبيس نقل عام

05 سبتمبر 2018 - 09:53 م

لقي مجند مصرعه أسفل عجلات أتوبيس نقل عام إثر اصطدامه بالأتوبيس عند منحنى المنيا الجديدة حال استقلاله دراجة بخارية وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بمصرع أحمد.ر.ف. 25 سنة مجند ومقيم بقرية نزلة حسين مركز المنيا.

انتقل لموقع الحادث المقدم أحمد يسرى رئيس مباحث مركز المنيا وتبين أن المجند في إجازة لمدة أسبوع وأثناء استقلاله الدراجة البخارية صدمه أتوبيس كستور للنقل العام أسفل منحنى طريق المنيا الجديدة شرق النيل.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل بالوظائف الحيوية ونزيف داخلي بالبطن والحوض ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وتم وضع الجثة لمستشفي المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة.