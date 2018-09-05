الأرصاد تحذر: "استعدوا للسيول العنيفة"

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، من سيول عنيفة تضرب مصر في فضل الخريف ، مشددا على ضرورة الاستعداد لها على مستوي جميع المحافظات.

وتوقع "عبدالعال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN " سقوط أمطار متوسطة على وسط وشمال سيناء، لافتا إلى أن هناك احتمالية لسقوط أمطار لمدة 3 أيام، بداية من اليوم الاربعاء حتى الجمعة المقبل على محافظات جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر.

وقال : " إن العاصفة الترابية التي شهدتها بعض المحافظات اليوم ستستمر اليوم وغدًا على محافظات الجنوب".

وأوضح : "إحنا في فصل الخريف، والسيول دائما ما تسقط على مصر في هذا الفصل، وهتبقى عنيفة".