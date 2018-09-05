  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:38 م
بحث متقدم
حصر للمنازل والمحال المتضررة من سيول رأس غارب

الأرصاد تحذر: "استعدوا للسيول العنيفة"

مصلحة الشهر العقاري

«‏الشهر العقارى» تجمع من المواطنين لدفع فاتورة الكهرباء

لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

حقيقة عقد جلسة طارئة للتصويت على «المد للرئيس»

مجلس النواب

استقالات النواب من البرلمان.. «ضجيج بلا طحين»

مجلس النواب

انقسام برلماني حول إعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء

صباحي

ننشر نص رسالة «صباحي» للنائب العام

السفير معصوم مرزوق

قيادات الإخوان تدافع عن«مرزوق» بعد وصفهم بـ«الخرفان»

خالد يوسف

خالد يوسف تعليقًا على حالات الانتحار: يأس من الحاضر

مدينة القدس

باراجواي تخذل إسرائيل وتتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

جون وسوزان كوبر

اشتباه في إصابة السائحين البريطانيين ببكتريا "إيكولاي"

الأرصاد تحذر: "استعدوا للسيول العنيفة"

آخر الأخبار

حصر للمنازل والمحال المتضررة من سيول رأس غارب
حصر للمنازل والمحال المتضررة من سيول رأس غارب

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول

#

«الأرصاد»: سقوط أمطار غدًا

#

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

#

«الأرصاد»: طقس الاثنين حار على معظم الأنحاء

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، من سيول عنيفة تضرب مصر في فضل الخريف ، مشددا على ضرورة الاستعداد لها على مستوي جميع المحافظات.

وتوقع "عبدالعال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN " سقوط أمطار متوسطة على وسط وشمال سيناء، لافتا إلى أن هناك احتمالية لسقوط أمطار لمدة 3 أيام، بداية من اليوم الاربعاء  حتى الجمعة المقبل على محافظات جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر.

وقال : " إن العاصفة الترابية التي شهدتها بعض المحافظات اليوم ستستمر اليوم وغدًا على محافظات الجنوب".

وأوضح : "إحنا في فصل الخريف، والسيول دائما ما تسقط على مصر في هذا الفصل، وهتبقى عنيفة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «الفيومي»..حياة بائسة لفنان فريد رحل في صمت
» بالصور.. تفاصيل اشتباكات الشرطة مع المواطنين في طوخ
» المنيا تستعد لمواجهة سيول الشتاء
» قتلى وجرحى في انهيار أرضي بإثيوبيا
» بالفيديو.. أمطار غزيرة على الكعبة
» 4 حالات انتحار بسبب المعيشة الصعبة
» مسؤول إسرائيلي: معلومة لا يعرفها العرب عن إسرائيل
» إسرائيل تصادق على بناء استيطاني داخل حيّ فلسطيني بالقدس
» أشعياء فى اعترافات صادمة: استغليت الرهبنة فى ممارسة الجنس
» 10 خطوات للحصول على شعر صحى فى الصيف
» "أشعياء" يكشف الكلمة التى وجهها لـ"إبيفانيوس" أثناء قتله

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:13 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية