التفاصيل الكاملة لانهيار عقار دمياط

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كشف شاهد عيان عن تفاصيل انهيار عقار محافظة دمياط، مشيرا الى ان الاهالي يقومون على مساعدة فرق الانقاذ في استخراج الضحايا.

وقال أيمن شرف، شاهد عيان خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار وان":" ان العقار انهار بالكامل على رؤوس سكانه في عزبة البرج بدمياط"، موضحا:" المنزل كان يسقط منه بعض القطع قبل انهياره، وبعدها انهار بالكامل".

وأضاف:" أن جهات الإنقاذ ومدير الأمن متواجدين حتى الآن، وأن المحافظة كانت متواجدة صباحًا، مشيرا الى ان الانهيار نتج عنه وفاة سيدتين، وعدد من الإصابات تم نقلهم للمستشفيات.


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