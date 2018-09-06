الكشف عن الخيط الأول في العثور على 5 جثث بعقار ببنها

06 سبتمبر 2018 - 05:18 ص

تمكنت قوات الأمن بمحافظة القليوبية من العثور على 5 جثث أحدها للأب و أربعة أطفال بأحد العقارات بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها .



وكان المقدم إبراهيم بحبح - رئيس مباحث بنها - تلقى بلاغا من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من منزل في منطقة المعهد الديني بالرملة ، وبالتحقق من البلاغ عثر على 5 جثث تتمثل في رجل و 4 أطفال في حالة تعفن .



تم نقل الجثث إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



وبينت التحريات الأولية أن زوجة المجني عليه مختفية ولا أحد من جيرانها أو أقاربها يعرف محل إقامتها وهو ما يعتبر الخيط الأول في القضية.



