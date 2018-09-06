  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:35 ص
بحث متقدم
أشعياء

سبب غير متوقع يضطر محامي "أشعياء" للانسحاب من الدفاع عنه

رسائل

رسالة هاتفية تكشف سر تعفن 5 جثث بعقار بالقليوبية

محمود نظمي وطفليه

القبض على شقيقي المتهم بقتل أطفاله بميت سلسيل

أرشيفية

الكشف عن الخيط الأول في العثور على 5 جثث بعقار ببنها

انهيار عقار

التفاصيل الكاملة لانهيار عقار دمياط

حصر للمنازل والمحال المتضررة من سيول رأس غارب

الأرصاد تحذر: "استعدوا للسيول العنيفة"

مصلحة الشهر العقاري

«‏الشهر العقارى» تجمع من المواطنين لدفع فاتورة الكهرباء

لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

حقيقة عقد جلسة طارئة للتصويت على «المد للرئيس»

مجلس النواب

استقالات النواب من البرلمان.. «ضجيج بلا طحين»

مجلس النواب

انقسام برلماني حول إعفاء المطلقات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء

الكشف عن الخيط الأول في العثور على 5 جثث بعقار ببنها

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

جريمة جديدة تهز الرحاب انتقامًا لـ«الشرف»

#

حريق بغابة أوروبية يكشف سرًا غريبا عن الحرب العالمية الثانية

#

ضبط جميع المتهمين في حادث «أطفال المريوطية»

#

مفاجآت عن أسباب التخلص من أطفال المريوطية بطريقة بشعة

جثث في عقار بنها

تمكنت قوات الأمن بمحافظة القليوبية من العثور على 5 جثث أحدها للأب و أربعة أطفال بأحد العقارات بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها .

وكان المقدم إبراهيم بحبح - رئيس مباحث بنها - تلقى بلاغا من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من منزل في منطقة المعهد الديني بالرملة ، وبالتحقق من البلاغ عثر على 5 جثث تتمثل في رجل و 4 أطفال في حالة تعفن .

تم نقل الجثث إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبينت التحريات الأولية أن زوجة المجني عليه مختفية ولا أحد من جيرانها أو أقاربها يعرف محل إقامتها وهو ما يعتبر الخيط الأول في القضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقرب من ترامب يفضح أسرارًا مدوية .. والرئيس الأمريكي: خيانة
» «الفيومي»..حياة بائسة لفنان فريد رحل في صمت
» بالصور.. تفاصيل اشتباكات الشرطة مع المواطنين في طوخ
» المنيا تستعد لمواجهة سيول الشتاء
» قتلى وجرحى في انهيار أرضي بإثيوبيا
» بالفيديو.. أمطار غزيرة على الكعبة
» 4 حالات انتحار بسبب المعيشة الصعبة
» مسؤول إسرائيلي: معلومة لا يعرفها العرب عن إسرائيل
» إسرائيل تصادق على بناء استيطاني داخل حيّ فلسطيني بالقدس
» أشعياء فى اعترافات صادمة: استغليت الرهبنة فى ممارسة الجنس
» 10 خطوات للحصول على شعر صحى فى الصيف

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية