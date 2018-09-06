رد جريء من أسامة كمال علي سؤال متصل

06 سبتمبر 2018 - 07:46 ص

رد الإعلامي أسامة كمال، على السؤال الذي تلقاه من أحد المشاهدين، حول أهتمامه بمشاكل الناس على حساب السياسة قائلا: " كل شكوى حقيقية من مواطن هي خط في السياسة، شاب جايله منحة والموافقة متأخرة، لو ساهمنا في حل المشكلة هيبقى عندنا شاب محب لوطنه مش ناقم عليه لأنه ماشافش بلده واقفة في سكة طموحاته ودي سياسة".

وأضاف كمال خلال برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية " دي إم سي" : "لما نتابع نشاط الرئيس السيسي الخارجي ونشوفه مد أد إيه من الجولة الخارجية للأمور الاقتصادية، مش هنلاقيها طاغية على السياسة، لكن هتلاقيها بتزق عجلة السياسة من غير ما نقول، لأن لما مصلحتك أيها الآخر تبقى معايا، أكيد سياستك هتميل ناحيتى ومش هتقف ضدي.

و تابع ، أنا كنت من اكتر الناس تحمساً للبرلمان اللي تم انتخابه في 2015 وبدأ في 2016 وقلت آن الأوان إن الناس تلاقي ملجأ لشكاويها، ، وهما ممثلين الشعب مش الإعلام اللي المفروض يتفرغ لدور مختلف.

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