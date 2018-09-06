رسالة هاتفية تكشف سر تعفن 5 جثث بعقار بالقليوبية

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كشفت رسائل على الهاتف المحمول جزء من غموض العثور على 5 جثث لأب و 4 من أبنائه في عقار بمدينة بنها .

وكشفت التحريات عن وجود رسائل بين الأب وشقيقته يشكو فيها من حياته مع زوجته ويؤكد أنه سأم الحياة ويفكر في الانتحار .

و رجخت مصادر أمنية أن يكون سبب وفاة الأب وأطفاله حالة من التسمم ، مؤكدًا أنه جاري العثور على الزوجة نظرًا لامتلاكها مفتاح حل القضية .

وكانت أجهزة الأمن عثرت على جثة الأب وأبنائه ، وبالبحث عن الأم تبين غيابها عن المنزل ، وعدم معرفة أي من أقاربها أو جيرانها بمكان تواجدها.

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