رسالة هاتفية تكشف سر تعفن 5 جثث بعقار بالقليوبية

أحمد عادل شعبان
كشفت رسائل على الهاتف المحمول جزء من غموض العثور على 5 جثث لأب و 4 من أبنائه في عقار بمدينة بنها .
وكشفت التحريات عن وجود رسائل بين الأب وشقيقته يشكو فيها من حياته مع زوجته ويؤكد أنه سأم الحياة ويفكر في الانتحار .
و رجخت مصادر أمنية أن يكون سبب وفاة الأب وأطفاله حالة من التسمم ، مؤكدًا أنه جاري العثور على الزوجة نظرًا لامتلاكها مفتاح حل القضية .
وكانت أجهزة الأمن عثرت على جثة الأب وأبنائه ، وبالبحث عن الأم تبين غيابها عن المنزل ، وعدم معرفة أي من أقاربها أو جيرانها بمكان تواجدها.
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