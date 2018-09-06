رسالة هاتفية تكشف سر تعفن 5 جثث بعقار بالقليوبية

06 سبتمبر 2018 - 07:46 ص

كشفت رسائل على الهاتف المحمول جزء من غموض العثور على 5 جثث لأب و 4 من أبنائه في عقار بمدينة بنها .



وكشفت التحريات عن وجود رسائل بين الأب وشقيقته يشكو فيها من حياته مع زوجته ويؤكد أنه سأم الحياة ويفكر في الانتحار .



و رجخت مصادر أمنية أن يكون سبب وفاة الأب وأطفاله حالة من التسمم ، مؤكدًا أنه جاري العثور على الزوجة نظرًا لامتلاكها مفتاح حل القضية .



وكانت أجهزة الأمن عثرت على جثة الأب وأبنائه ، وبالبحث عن الأم تبين غيابها عن المنزل ، وعدم معرفة أي من أقاربها أو جيرانها بمكان تواجدها.



