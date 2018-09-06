» أزهري: "بنتى مش محجبة"

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استنكر الدكتور أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، ما وصفه بالنظرات القاتلة من قبل الشباب للفتيات اللائي لا يلبسن الحجاب بالشارع.

وأكد "الفيل" خلال لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على فضائية "النهار"، أن ابنته سترتدي الحجاب الأسبوع المقبل، وهي في الصف الأول الإعدادي.

 وقال "الفيل" إنه من الأول وهو يحاول أن يوفر لابنته المناخ المناسب لارتداء الحجاب، قائلاً: "قولت لبنتي لو مش عاوزة تلبسي الحجاب السنادي، البسيه السنة المقبلة، بس هي صممت تتحجب عشان الناس بتبصلها بصات قاتلة، فقولتلها عشان أنا شيخ وانتي متبرجة".

وأضاف "الفيل"، أن نجله الأكبر لديه 15 عامًا، يمر بفترة المراهقة ولكن متعب جدًا في تصرفاته، قائلا: "ابني حاجة زبالة خالص عنده 15 عامًا، عذاب أليم، مطلع عيني".

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