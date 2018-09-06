  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
راشيل

وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

سائق فيصل

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

صلاح وابوريدة

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

صبري وعلي

تفاصيل المواجهة بين خالد علي و"صبري" داخل المحكمة

ارشيف

روايات صادمة للأهالى في قتل عائلة كاملة ببنها

العقاري

مديرة بالشهر العقارى لـ"المواطنين": "يا شوية بهايم"

الإسماعيلي

"فيفا" يهدد "الدراويش" بخصم نقاط من رصيده

ال تي سي

شاهد.. "ال تي سي" تتجه للتصعيد ضد قرار وقف القناة

ابو سارة

عربي يترشح لرئاسة البلدية الإسرائيلية

الإعلامي أسامة كمال

رد جريء من أسامة كمال علي سؤال متصل

التموين: هذا هو المتضرر الوحيد من منظومة الخبز

الحياة السياسية

وزير التموين
وزير التموين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

زياد بهاء الدين: ملاحظتان على تقلد قبطية منصب محافظ دمياط

#

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

#

نائب: حرمان مواليد 2005 من منظومة الخبز

#

هل يتساقط شعرك.. إليك خطوات الحل

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن المتضرر الوحيد من المنظومة هو الخباز المتلاعب أو البدال المتلاعب.

وأضاف "مدكور"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التليفزيون المصري، أن منظومة الصرف المباشر للخبز لا تؤثر على المواطن نهائيًا.

 وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن المواطن له 5 أرغفة لم ينقصوا رغيف، ولم يتم إلغاء نقاط الخبز، ويمكن صرفه في أي وقت، ولا مساس تمامًا بحصة الفرد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة
» إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا
» تفاصيل جديدة فى مقتل السائحين البريطانيين بالغردقة
» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة
» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها
» «الزمالك» يرقع الإيقاف عن «كهربا»
» أزهري: "بنتى مش محجبة"
» تعرف علي حالة الطقس
» لماذا فشل العلم في ابتكار لقاح ضد "الأنفلونزا"؟
» فيس بوك وسناب شات يمنعون مستخدميهم من إدمان تطبيقاتهم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية