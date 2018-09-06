التموين: هذا هو المتضرر الوحيد من منظومة الخبز

06 سبتمبر 2018 - 08:21 ص

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن المتضرر الوحيد من المنظومة هو الخباز المتلاعب أو البدال المتلاعب.

وأضاف "مدكور"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التليفزيون المصري، أن منظومة الصرف المباشر للخبز لا تؤثر على المواطن نهائيًا.

وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، أن المواطن له 5 أرغفة لم ينقصوا رغيف، ولم يتم إلغاء نقاط الخبز، ويمكن صرفه في أي وقت، ولا مساس تمامًا بحصة الفرد.