  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
راشيل

وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

سائق فيصل

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

صلاح وابوريدة

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

صبري وعلي

تفاصيل المواجهة بين خالد علي و"صبري" داخل المحكمة

ارشيف

روايات صادمة للأهالى في قتل عائلة كاملة ببنها

العقاري

مديرة بالشهر العقارى لـ"المواطنين": "يا شوية بهايم"

الإسماعيلي

"فيفا" يهدد "الدراويش" بخصم نقاط من رصيده

ال تي سي

شاهد.. "ال تي سي" تتجه للتصعيد ضد قرار وقف القناة

ابو سارة

عربي يترشح لرئاسة البلدية الإسرائيلية

الإعلامي أسامة كمال

رد جريء من أسامة كمال علي سؤال متصل

لماذا فشل العلم في ابتكار لقاح ضد "الأنفلونزا"؟

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

خيبة أمل جديدة لرونالدو مع "يوفينتوس"

#

علاج سرطاني يغني عن عملية زرع الكبد

#

الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

#

أردوغان يهدد بعملية عسكرية شمال العراق

انفلونزا

كشف خبراء عن سبب فشل العلم في إيجاد حل جذري لنزلات البرد التي تصيب الإنسان رغم نجاحه في ابتكار لقاحات لأمراض أخطر .

وبحسب موقع "سانتيفيك أميركان"، فإن كثرة السلالات في الفيروسات الأنفية  هو السبب الأرجح لفشل العلم في إيجاد لقاح ناجع يقطع الطريق على المرض الذي يتفاقم في فصل الشتاء.

وكثف العلماء في خمسينيات القرن الماضي جهودهم للتوصل إلى لقاح ناجع ضد نزلة البرد عقب اكتشاف فيروسات أنفية تسبب ما يقارب من 75 في المئة من حالات الإصابة بنزلات البرد.

ووجد العلماء أن الفيروسات الأنفية المعروفة بـ"Rhnoviruses" تضم سلالات كثيرة يصل عددها إلى 166 بحسب الباحث المختص في علم المناعة بجامعة اسكتلندا، بيتر بارلو.

ويؤكد بارلو أن العلم يجد صعوبة كبيرة في أن ينتج لقاحا ناجعا لمواجهة مرض يضم هذا العدد الهائل من السلالات وسط مخاوف من أن يقود أي إنجاز في هذا المجال إلى نتيجة محدودة.

وتظهر هذه التعقيدات أن الوقاية من الزكام تستوجب تطوير أكثر من مئة لقاح وهذا أمر غير عملي لأن الإنسان قد لا يقبل بإدخال كل هذه اللقاحات إلى جمسه في سبيل تفادي نزلة برد عابرة حتى وإن كان هذا المرض يتفاقم أحيانا لدى البعض ويؤدي إلى تبعات خطيرة.

وشكل اكتشاف هذه السلالات الكثيرة في الفيروسات الأنفية صدمة لجهود تطوير اللقاح في تسعينيات القرن الماضي فهذه الحقيقة "السوداء" أعادت عقارب الباحثين إلى الوراء وأربكت مشروعهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة
» إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا
» تفاصيل جديدة فى مقتل السائحين البريطانيين بالغردقة
» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة
» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها
» «الزمالك» يرقع الإيقاف عن «كهربا»
» أزهري: "بنتى مش محجبة"
» تعرف علي حالة الطقس
» لماذا فشل العلم في ابتكار لقاح ضد "الأنفلونزا"؟
» فيس بوك وسناب شات يمنعون مستخدميهم من إدمان تطبيقاتهم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية