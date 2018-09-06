» تعرف علي حالة الطقس

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هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 6 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

ويتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 26 31

بلطيم 26 32

مطروح 24 31     

السلوم 21 31     

سيوة 23 37

بورسعيد 26 32    

دمياط 26 32      

العريش 23 33     

رفح 22 33

الإسماعيلية 23 36

السويس 25 36    

رأس سدر 26 34  

نخل 23 35

نويبع 29 35

طابا 23 35

كاترين 24 34     

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 39     

مرسى علم 30 37 

الفيوم 26 36      

بنى سويف 26 36 

المنيا 25 36

أسيوط 25 36     

سوهاج 27 37     

قنا 27 40 

الأقصر 28 42    

أسوان 30 44      

أبوسمبل 28 34   

الوادى الجديد 25 41

شلاتين 28 38     

أبو رماد 29 37    

رأس حدربة 29 36

حلايب 30 36    


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