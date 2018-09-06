عربي يترشح لرئاسة البلدية الإسرائيلية

06 سبتمبر 2018 - 09:28 ص

بدأ عزيز أبو سارة في خطته الانتخابية للترشح لرئاسة بلدية القدي في الانتخابات المرتقبة أكتوبر المقبل.

ونقل موقع المرصد الإسرائيلي اليوم الخميس، عن تقرير لصحيفة "هآرتس"، أن أبو سارة سيرأس قائمةً فلسطينيةً باسم "القدس لنا" في محاولة للفوز بالانتخابات في القدس.

وترشح أبو سارة، رغم أنه لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولكنه يقيم في القدس الشرقية، ويُخطط حسب التقرير أيضاً لتقديم التماس إلى المحكمة لتغيير القانون الذي يُلزم المترشحين لرئاسة البلديات بالحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ورغم هذا العائق القانوني الكبير إلا أن أبو سارة يصر على المضي في مشروعه مضيفاً: "هناك 180 ألف فلسطيني يحق لهم الاقتراع في القدس، ويجب أن نكون فعالين، وأن نختار رئيساً للبلدية"، قبل أن يؤكد "أعتقد أنه لو حدث هذا، فإن نتانياهو سيضع قوانين جديدة لمنعه".

ويؤكد رجل الأعمال الفلسطيني، أن فلسطينيي القدس الشرقية يعانون الإهمال والتجاهل من قبل السلطات المحلية الإسرائيلية "لأننا فلسطينيون، وليس لأن وزارة المالية لا تنقل الأموال، هويتنا الفلسطينية هامة ورغم الطابع الفلسطيني الوطني لمشروعه إلا أن أبو سارة، يكشف بعداً سياسياً محلياً في القدس، بتأكيد أنه يتوجه أيضاً للإسرائيليين عموماً في الشرقية والغربية، للمنافسة على أصواتهم قائلاً: "على الإسرائيليين أن يدركوا أن هذا الوضع لا يمكنه أن يستمر، وأن يصوتوا للقائمة الفلسطينية".