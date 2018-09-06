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بالفيديو.. وائل كفوري: الزواج أفشل مشروع

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وائل كفوري
وائل كفوري

متابعات- الدويني فولي

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فاجأ الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره، في تصريحات قالها، خلال ظهوره في الحلقة الأولى من برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني “تخاريف”، حيث قال إن: مؤسسة الزواج هي “الأفشل”، مفضلا أن ينام كل من الزوجين في غرفة.

 وقال كفوري رداً على أسئلة كيلاني خلال الحلقة: “أنا فاسد زي بقية الناس، وأنا الآن لست محافظاً، لكن زمان كنت محافظاً، الحياء اختفى في مجتمعنا”. كما بين أن الزواج هو “أفشل مؤسسة”، مشيراً إلى أنّه يُفضّل أن ينام الزوجان في غرف منفصلة بسبب الحركة الكثيرة وقت النوم، وهو أيضاً يُفضّل ذلك مع زوجته.

وفي أحد الأسئلة، في حال كان مسلم هل سيتزوج أربعة، قال كفوري: “أربعين مش أربعة”. وجوابا على أنه في حال ارتدى طاقية الإخفى “طاقية الإخفاء” ماذا سيفعل، أجاب “أحب البس طاقية الإخفى علشان أروح أشوف حُبّي الأول من الممكن”.

 كما أثار جدلا كبيرا عندما قام بغناء دعاءا “ربنا اغفر لنا”، وفي مشهد آخر قام بالرقص على إيقاع أغنية مصرية.

شاهد الفيديو.. 

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