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«الزمالك» يرقع الإيقاف عن «كهربا»

الرياضة

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كهربا

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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، رفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم "كهربا"، بناء على التوصية التى قدمها المشرف العام على الكرة، بعدما التزم اللاعب وقدم اعتذار.  

وعقد "منصور"، جلسة مع اللاعب، اطلع فيها على التحقيقات  التى جرت معه وقرر الاكتفاء بما وقع عليه من عقوبات الفترة الماضية وعدم مشاركته في مباراة إنبي.

وكانت إدارة الكرة وقعت عقوبة فورية بالتدريبات الفردية من الساعة 9 صباحا لمدة أسبوع كامل، بالإضافة للعقوبات المالية وهو ما التزم به اللاعب، وامتثاله للتحقيق الذى أجرى معه.


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