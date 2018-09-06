"فيفا" يهدد "الدراويش" بخصم نقاط من رصيده

06 سبتمبر 2018 - 09:44 ص

هدد الاتحاد الدولى لكرة القدم، مسئولي الإسماعيلي بخصم 6 نقاط من رصيده، بسبب مستحقات نادى "ميدياما" الغاني والتى تقدر بـ 9 ألف دولار وهو ما يزيد على مليون و600 ألف جنيه مصري، وذلك فى أعقاب التعاقد مع اللاعب "ثيوفيلوس أنوبا" دون منح ناديه الأصلى مقابل انتقاله.

ويتفاوض مسئولو الإسماعيلى مع النادى الغانى، لإنهاء تلك الأزمة دون اللجوء إلى فيفا وخصم نقاط من "الدراويش".

وكان المجلس السابق ضم اللاعب الغانى لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد فترة قصيرة من إعلان التعاقد معه.