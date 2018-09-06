  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
راشيل

وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

سائق فيصل

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

صلاح وابوريدة

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

صبري وعلي

تفاصيل المواجهة بين خالد علي و"صبري" داخل المحكمة

ارشيف

روايات صادمة للأهالى في قتل عائلة كاملة ببنها

العقاري

مديرة بالشهر العقارى لـ"المواطنين": "يا شوية بهايم"

الإسماعيلي

"فيفا" يهدد "الدراويش" بخصم نقاط من رصيده

ال تي سي

شاهد.. "ال تي سي" تتجه للتصعيد ضد قرار وقف القناة

ابو سارة

عربي يترشح لرئاسة البلدية الإسرائيلية

الإعلامي أسامة كمال

رد جريء من أسامة كمال علي سؤال متصل

"فيفا" يهدد "الدراويش" بخصم نقاط من رصيده

الرياضة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"فيفا" يحقق مع الزمالك بسبب هذا اللاعب

#

عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض غدًا

#

هل تصعد مصر بدلًا من روسيا؟ .. الفيفا يحسم الجدل

#

اليوم.. أول ظهور لـ «جريشة» بمونديال روسيا

التليفزيون

الدراما

لطيفة

كلمة سر

هدد الاتحاد الدولى لكرة القدم، مسئولي الإسماعيلي بخصم 6 نقاط من رصيده، بسبب مستحقات نادى "ميدياما" الغاني والتى  تقدر بـ 9 ألف دولار وهو ما يزيد على مليون و600 ألف جنيه مصري، وذلك فى أعقاب التعاقد مع اللاعب "ثيوفيلوس أنوبا" دون منح ناديه الأصلى مقابل انتقاله.

ويتفاوض مسئولو الإسماعيلى مع النادى الغانى، لإنهاء تلك الأزمة دون اللجوء إلى فيفا وخصم نقاط من "الدراويش".

وكان المجلس السابق ضم اللاعب الغانى لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد فترة قصيرة من إعلان التعاقد معه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة
» إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا
» تفاصيل جديدة فى مقتل السائحين البريطانيين بالغردقة
» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة
» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها
» «الزمالك» يرقع الإيقاف عن «كهربا»
» أزهري: "بنتى مش محجبة"
» تعرف علي حالة الطقس
» لماذا فشل العلم في ابتكار لقاح ضد "الأنفلونزا"؟
» فيس بوك وسناب شات يمنعون مستخدميهم من إدمان تطبيقاتهم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية