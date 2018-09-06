» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا

06 سبتمبر 2018 - 09:46 ص

حازت صورة نشرتها نجمة تليفزيون الواقع الأشهر في العالم، الأمريكية كيم كاردشيان، على موقع التواصل “إنستجرام” على أكثر من مليون و639 ألف إعجاب في أقل من 12 ساعة.

وتجمع الصورة كيم بوالدها روبرت كارداشيان في عام 1998 أي قبل 20 عاما، وظهرت فيها بإطلالة طبيعية جداً وبماكياج ناعم. وعلق العديد على صورة والد كيم، كما طرح عدد منهم الأسئلة عن والدها. وسألوا: “من أي بلد والدك؟”، كما علقوا: “والدك كان رجلاً وسيماً”.

يشار إلى أن كيمبرلي “كيم كردشيان ويست”، 38 عاما، هي شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أمريكية، ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وبدأت شهرتها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، لكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كردشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع “كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز”، وفي عام 2010، ذكرت التقارير بأن كردشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار، وفي عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.