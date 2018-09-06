مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث مروع بالشرقية

06 سبتمبر 2018 - 09:49 ص

لفظ أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى، عند نزلة الإسماعيلية، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ من قسم أول العاشر من رمضان، بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى، بالقرب من نزلة الإسماعيلية.

وتبين وقوع حادث تصادم، بين سيارة نقل وميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة النقل والتابع، وسيدة من مستقلى الميكروباص وإصابة 11 آخرين تم نقلهم للمستشفيات القريبة.