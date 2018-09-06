  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
راشيل

وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

سائق فيصل

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

صلاح وابوريدة

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

صبري وعلي

تفاصيل المواجهة بين خالد علي و"صبري" داخل المحكمة

ارشيف

روايات صادمة للأهالى في قتل عائلة كاملة ببنها

العقاري

مديرة بالشهر العقارى لـ"المواطنين": "يا شوية بهايم"

الإسماعيلي

"فيفا" يهدد "الدراويش" بخصم نقاط من رصيده

ال تي سي

شاهد.. "ال تي سي" تتجه للتصعيد ضد قرار وقف القناة

ابو سارة

عربي يترشح لرئاسة البلدية الإسرائيلية

الإعلامي أسامة كمال

رد جريء من أسامة كمال علي سؤال متصل

مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث مروع بالشرقية

قضايا وحوادث

حادث تصادم
حادث تصادم

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصر تدين الهجوم الإرهابى بكابول

#

ضبط السائق المتهم بقتل 12 وإصابة 28 آخرين بحادث المنيا

#

إصابة 14 شخصًا فى انقلاب سيارة بالسويس

#

مصرع وإصابة 19 شخصًا في حادث مروع بالمنيا

لفظ  أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى، عند نزلة الإسماعيلية، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ من قسم أول العاشر من رمضان، بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى، بالقرب من نزلة الإسماعيلية.

وتبين وقوع حادث تصادم، بين سيارة نقل وميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة النقل والتابع، وسيدة من مستقلى الميكروباص وإصابة 11 آخرين تم نقلهم للمستشفيات القريبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة
» إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا
» تفاصيل جديدة فى مقتل السائحين البريطانيين بالغردقة
» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة
» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها
» «الزمالك» يرقع الإيقاف عن «كهربا»
» أزهري: "بنتى مش محجبة"
» تعرف علي حالة الطقس
» لماذا فشل العلم في ابتكار لقاح ضد "الأنفلونزا"؟
» فيس بوك وسناب شات يمنعون مستخدميهم من إدمان تطبيقاتهم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية