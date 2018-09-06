» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها

06 سبتمبر 2018 - 09:50 ص

قررت المطربة لطيفة العودة مجددًا للدراما التليفزيونية بعد غياب دام 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسلها "كلمة سر" مع النجم هشام سليم عام 2016.

وأشارت "لطيفة" إلى أنها لم تتحدث حاليًا بشأن المشروع الدرامى، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل 2019، مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من تسكين الأبطال وانتهاء كتابة الحلقات الأولى ستعلن عن المشروع بتفاصيله، وفقًا لـ"اليوم السابع".

لطيفة قدمت آخر أعمالها الدرامية وهو مسلسل "كلمة سر" ، وشارك فى بطولته هشام سليم وأحمد صلاح حسنى، حسن يوسف، إيمى سالم، ليلى عز العرب، ريهام عبد الغفور، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج سعد هنداوى.