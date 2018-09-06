الزمالك يحشد أسلحته لـ"الطلائع" بدون "جروس"

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من جديد يستأنف الفريق الأول بنادى الزمالك، تدريباته اليوم الخميس تحت قيادة أمير عزمى مجاهد مدرب الفريق على ملعب حلمى زامورا، في ظل غياب السويسري كريستيان جروس، نظرًا لحصوله على إجازة قصيرة بالتزامن مع فترة توقف الدورى.

في السياق ذاته يعود أيضًا اللاعب التونسي فرجاني ساسى قادما من تونس، بعد قضاء إجازته، ليشارك فى التدريبات الجماعية استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك جيدًا لمباراة ودية أمام سيراميكا، والمقرر إقامتها بالملعب الفرعى لإستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم 13 سبتمبر الحالى ضمن الأسبوع السادس لمسابقة الدورى.

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