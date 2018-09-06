مديرة بالشهر العقارى لـ"المواطنين": "يا شوية بهايم"

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عمرو محمد-متابعات

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مصر

موظف

اسكندرية

الشهر العقارى

انتشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الإسكندرية، يشكو تعنت وسوء سلوك موظف بمكتب الشهر العقاري، فرع المندرة، مع المواطنين.

وكتبت "أحلام يوسف"، شكوى انتشرت على نطاق واسع مرفقة بصورتين، نصت على: "النهاردة للأسف روحت الشهر العقاري، البلطجي ده اللي في الصورة المفروض موظف على شباك هناك، وقف الناس نص ساعة عشان يفطر وبعدها طلع بكوباية الشاي، يستفزهم عشان ابتدوا يزعقوا".

وتابعت: "المهم أخد بعضه وأخد كوباية الشاي، ودخل أوضة المديرة اللي متصورة وراه دي، وهي طلعت تزعق في الناس وتقولهم يا شوية بهايم، والناس ردت عليها، قالتلهم والله لتفضلوا مكانكم كده ولا حد هيعبركم، ده اللي هو في إيه؟، في إيه بجد؟، اللي بيحصل ده حقيقى، دى مديرة!".

واستطردت: "المهم في شاب اسمه عادل محترم جدا، وللأسف صبره نفد لما لقى موظف تاني بيزعق في راجل كبير وعمال يوديه ويجيبه، المهم راح عادل طلع تليفونه وصوره، الموظف حطه في دماغه وركن شغله للآخر، ولما الناس ابتدت تخف وتمشي الموظفين نزلوا جابوا شوية بلطجية من تحت، وطلعوا لعادل ده عدموه العافية، وإحنا عمالين نصوت وكانت حاجة عجيبة لا يمكن يصدقها عقل".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، محافظ الإسكندرية الجديد، بإحالة موظفي المكتب للتحقيق لتعنتهم المبالغ فيه، وتعاملهم السيئ مع الموظفين.

ونشرت الفتاة فيديو يظهر فيه زحام شديد في المكتب، ويظهر صوت عالي منسوب للموظف يقول: "أنا عايز أعرفها إن أنا محترم، وأقسم بالله هقعد أنا أكمل الشاي.. أنتوا لسه شفتوا حاجة".




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