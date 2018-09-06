روايات صادمة للأهالى في قتل عائلة كاملة ببنها

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سادت حالة من الفزع والرعب بين أهالي قرية الرملة التابعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية عقب عثور الأهالي على أسرة كاملة مكونة من أب وأبنائه الأربعة متعفنة داخل مسكن.

وتقول "م.ع" من أهالي القرية إن مثل هذه الحوادث لم نشاهدها من قبل ولكننا متأكدين إن هذه الجريمة هي عملية انتقام وفاعلها لا يوجد في قلبه أي شفقة أو رحمة.

بينما تقول "ن.ا" من أهالي القرية إنهم يعيشون في حالة رعب وفزع منذ العثور على هذه الجثث والأطفال تخشي الخروج من المنزل ويقولون إن "أمنا الغولة سوف تأكلنا" في وسط حالة من الرعب والهلع وسط جميع ساكني القرية.

بينما تقول الطفلة "ندي" 10 سنين:" أنا مش هنزل من البيت علشان أمنا الغولة ما تكولنيش زي ما أكلت الأب وأطفاله، وأنا مش بقيت اعرف أنام وخائفة تدخل عليا غرفتي وأنا نائمة لوحدي علشان كدا مش هنام اللي مع بابا وماما، ومش هروح المدرسة علشان ممكن تطلع لي وتخطفني وتأكلني".

وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجاني وإحالته للمحاكمة وإعدامه حتي يعود الأمان في قلوب المواطنين والأطفال، والذين لن يشعرون بالأمان وخروج أبنائهم بشكل طبيعي والمجرم حر طليق.

كان المقدم أيمن عادل، رئيس مباحث مركز بنها، قد تلقي بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الدينى بالرملة، بالانتقال والفحص تبين وجود 4 أطفال ووالدهم في حالة تعفن .


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