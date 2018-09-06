» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة

06 سبتمبر 2018 - 10:03 ص

عاقبت محكمة أمريكية عامل بالسجن نصف قرن أقدم على قتل زوجته، وإخفاء رأسها داخل الثلاجة في المنزل.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلة أمام محكمة "واكو" بولاية تكساس، بقطع رأس زوجته ووضعها فى الثلاجة أمام الأطفال وذلك في أغسطس 2016، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

البداية عندما استدعت الشرطة إلى منزل الزوجين، في أعقاب تلقي مكالمتين من شقيق ديفيد، قال فيها إنه تلقى العديد من المكالمات الغريبة من شقيقه في ذلك اليوم.

وكانت الزيارة الأولى إلى المنزل بلا فائدة، وعند المكالمة الثانية، كانت الزوجة فارقت الحياة، واعترفت ديفيد لشقيقه بما أقدم عليه أمام طفله البالغ من العمر عاماً واحداً، وطفلته ابنة الثلاثة أعوام.

وبينت التحقيقات أن الزوجة ناتاشا توفيت على إثر تعرضها لأكثر من 40 طعنة، قبل أن يتم فصل رأسها عن جسدها، ليأمر القاضي بسجن الزوج لمدة 52 عاماً عقاباً على فعلته.