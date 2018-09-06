تفاصيل المواجهة بين خالد علي و"صبري" داخل المحكمة

06 سبتمبر 2018 - 10:36 ص

دار سجال داخل محكمة الاستئناف بين خالد علي والمحامي سمير صبري، أثناء نظر القضية المرفوعة من "صبري" ضد الأول، عقب إصداره إشارة بذيئة خرجت منه أثناء نظر قضية "تيران وصنافير" منذ عام ونصف.

وقال المحامي سمير صبري أثناء نظر القضية بالأمس: "استشعرت أن الإشارة البذيئة التي لوح بها خالد علي، والتي رأيتها من خلال قناة (صدى البلد) موجهة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة ومؤسسات الرئاسة وكل من كان يقول أن تيران وصنافير سعودية".

وتابع: "رأيت فيها إشارة تحد، موجهة لكل من حضروا من المحامي خاصة أنه كان قد حصل على حكم بمصرية الجزيرتين، فكانت موجهة لكل من حضروا".

ونفى "صبري" أن يكون بينه وبين خالد علي أي خصومة وأي علاقة غير علاقة الزمالة، وهو ما رد عليه دفاع خالد علي مشددًا على أن صبري قدم أكثر من 19 بلاغًا ضد خالد علي بخلاف البلاغ الأخير.

وأشار: "شعرت بالأسى أن تصدر مثل هذه الإشارة من محامي وأمام مجلس الدولة، فسارعت في اليوم التالي للحكم بتقديم بلاغ ضد خالد علي، وقد تحركت من نفسي ولا تحركني أي جهة، وهو ما نفاه دفاع "علي" وقال بل تقدم بعدها بأسبوع وليس بيوم كما يدعي نظرًا للتاريخ المدون اعلي القضية المرفوعة".

وأضاف صبري، في شهادته: "المشهد الذي رأيته يحمل الفعل العلني الفاضح وكان المتهم محمولا على الأعناق وكان يقود مظاهرة، يوم الحكم بمصرية تيران وصنافير ولوح باصبعه".

وردًا على سؤال "هل الإشارة كانت موجهة لأحد؟"، قال صبري: "أعتقد أنها كانت موجهة للكافة، فكان المقصود منها تحدي أجهزة الدولة التي كانت تقول إن تيران وصنافير سعودية، وأقصد بأجهزة الدولة هي مؤسسة الرئاسة وكل من قال أن الجزر سعودية".

وعقب انتهاء "صبري" من أقواله أمام محكمة الجنايات، بدأ الدفاع في توجيه الأسئلة له، وسأل محامو الدفاع سمير صبري عن محتوى محتوي الأسطوانة المدمجة، فرد سمير صبري كانت تحتوي على الجريمة المقدمة بالصوت والصورة.

وواصل الدفاع الأسئلة: ما عدد المقاطع التي قدمتها؟ فرد صبري: كل ذلك لا يهمني، أنا قدمتها فيها الواقعة وكانت تحتوي على فيديو واحد وملف يحوي الصور .واثبت الدفاع خلال الجلسة أن الحرز الذي تم فكه خلال المحاكمة كان يحتوي على سي دي يتضمن 3 مقاطع، وهو ما دفع الدفاع للطعن عليه بالتزوير، مشيرا إلى أن السي الذي تم إثباته في القضية وفي النيابة وفي حكم أول درجة كان يحتوي على مقطع فيديو واحد أيضًا فيما جاء الحرز مخالفا لاقوال صبري وما تم إثباته.

ووجه الدفاع سؤالاً للمحامي سمير صبري هل حصلت على الدكتوراه من جامعة بوسطن في القانون، فكان رده نعم وبتحدي سافر، حصلت على الدكتوراه من جامعة بوسطن بأمريكا ولدي جميع المستندات.

تحدي سمير صبري دفع خالد علي لتوجيه اتهام له سمير صبري بأن البلاغ المقدم منه حوى شبهتي تزوير، مشيرًا إلى أنه راسل الجامعة التي شدد صبري على حصوله على الدكتوراه منها وجاءت إجابتها لتشكك في حصوله على الدكتوراه. واطلع خالد المحكمة علي هذه المراسلات ورد الجامعة، والذي قالت فيه أنها "لم تتأكد من وجود طالب اسمه سمير صبري حاصل على الدكتوراه لديها".

وأكد خالد علي أنه حصل على خطاب رسمي من الجامعة ومعتمد من الخارجية يفيد ذلك واطلع المحكمة عليه.

وطالب خالد علي، المحكمة بالحصول على صورة من جواز السفر الخاص بالمحامي سمير صبري، لمخاطبة الجامعة الأمريكية بالاسم الكامل للتأكد، والطعن ضده بالتزوير.

وأشار خالد علي، إلى أن بلاغ صبري يحمل شبهتي تزوير، الأولى تتعلق بالفيديو الخاص بالإشارة بالإصبع، والثانية تتعلق بشهادة الدكتوراه الخاصة بسمير صبري مطالبا المحكمة بتمكينه من طلباته.