أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

06 سبتمبر 2018 - 10:46 ص

اتسم لقاء المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى وهو اللقاء الأول منذ اندلاع الأزمة بين اللاعب والاتحاد، بالهدوء من جانب رئيس الجبلاية لتلطيف الأجواء وتهدئة الأمور.

وركز رئيس الجبلاية خلال كلمته على تهنئة صلاح بحصوله على المركز الثالث فى أوروبا خلال الحفل الذى أقيم مؤخرًا للإعلان عن جوائز الأفضل فى القارة العجوز، والتى حسمها مودريتش، نجم ريال مدريد، بينما حل كريستيانو ثانيًا وصلاح ثالثاً.

واعتبر أبو ريدة ترشيح صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم فخرًا للمصريين والعرب، وأضاف أبو ريدة أن فوز صلاح بجائزة أحسن لاعب فى أفريقيا هذا العام يعد محسومًا بالنسبة له كما حدث العام الماضى. وتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة سواء مع ناديه الإنجليزى أو المنتخب الوطنى، ولم يتطرق رئيس الاتحاد إلى أى أمور قد تزيد من حالة الاحتقان عند صلاح.

كما اطمأن أبو ريدة على سير الأمور داخل المعسكر بعد الترتيبات والتعليمات المشددة بتوفير أجواء هادئة للاعبين بناء على طلبات صلاح.

وطلب أبوريدة من أحمد مجاهد، عضو مجلس الإدارة، التواجد فى المعسكر لحل أى أمور، ولتجنب حدوث أى مفاجآت قد تعكر صفو اللاعبين.

ويشهد المعسكر الحالى حالة من الاستقرار بعد الترتيبات والتحذيرات التى حددها اتحاد الكرة، خصوصا فيما يتعلق بمنع النزلاء من الاقتراب من اللاعبين أو الجهاز الفنى خلال تواجدهم فى المطعم أو داخل غرفهم، كما تم منع التقاط الصور الفوتوغرافية مع اللاعبين أثناء توجههم إلى ملعب برج العرب لخوض التدريبات اليومية، علاوة على منع تحويل المكالمات إلى غرف اللاعبين.

واندلعت الأزمة بين صلاح واتحاد الكرة على خلفية تجاهل "الجبلاية" الرد على الخطابات التى أرسلها رامى عباس، محامى "مو"، الخاصة بعدد من المطالب التى حددها صلاح، يأتى على رأسها تكثيف الحراسة على المنتخب داخل وخارج فندق الإقامة، وتخصيص مندوب لاستقباله فى المطار، وعدم الضغط عليه لحضور المناسبات.