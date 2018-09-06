  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
راشيل

وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

سائق فيصل

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

صلاح وابوريدة

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

صبري وعلي

تفاصيل المواجهة بين خالد علي و"صبري" داخل المحكمة

ارشيف

روايات صادمة للأهالى في قتل عائلة كاملة ببنها

العقاري

مديرة بالشهر العقارى لـ"المواطنين": "يا شوية بهايم"

الإسماعيلي

"فيفا" يهدد "الدراويش" بخصم نقاط من رصيده

ال تي سي

شاهد.. "ال تي سي" تتجه للتصعيد ضد قرار وقف القناة

ابو سارة

عربي يترشح لرئاسة البلدية الإسرائيلية

الإعلامي أسامة كمال

رد جريء من أسامة كمال علي سؤال متصل

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

الرياضة

صلاح وابوريدة
صلاح وابوريدة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وكيل «رياضة النواب» يفتح النار على «الجبلاية»: أسئتم لمحمد صلاح

#

في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يهدد وكيل «صلاح»

#

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

#

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

اتسم لقاء المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى وهو اللقاء الأول منذ اندلاع الأزمة بين اللاعب والاتحاد، بالهدوء من جانب رئيس الجبلاية لتلطيف الأجواء وتهدئة الأمور.

وركز رئيس الجبلاية خلال كلمته على تهنئة صلاح بحصوله على المركز الثالث فى أوروبا خلال الحفل الذى أقيم مؤخرًا للإعلان عن جوائز الأفضل فى القارة العجوز، والتى حسمها مودريتش، نجم ريال مدريد، بينما حل كريستيانو ثانيًا وصلاح ثالثاً.

واعتبر أبو ريدة ترشيح صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم فخرًا للمصريين والعرب، وأضاف أبو ريدة أن فوز صلاح بجائزة أحسن لاعب فى أفريقيا هذا العام يعد محسومًا بالنسبة له كما حدث العام الماضى. وتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة سواء مع ناديه الإنجليزى أو المنتخب الوطنى، ولم يتطرق رئيس الاتحاد إلى أى أمور قد تزيد من حالة الاحتقان عند صلاح.

كما اطمأن أبو ريدة على سير الأمور داخل المعسكر بعد الترتيبات والتعليمات المشددة بتوفير أجواء هادئة للاعبين بناء على طلبات صلاح.

وطلب أبوريدة من أحمد مجاهد، عضو مجلس الإدارة، التواجد فى المعسكر لحل أى أمور، ولتجنب حدوث أى مفاجآت قد تعكر صفو اللاعبين.

ويشهد المعسكر الحالى حالة من الاستقرار بعد الترتيبات والتحذيرات التى حددها اتحاد الكرة، خصوصا فيما يتعلق بمنع النزلاء من الاقتراب من اللاعبين أو الجهاز الفنى خلال تواجدهم فى المطعم أو داخل غرفهم، كما تم منع التقاط الصور الفوتوغرافية مع اللاعبين أثناء توجههم إلى ملعب برج العرب لخوض التدريبات اليومية، علاوة على منع تحويل المكالمات إلى غرف اللاعبين.

واندلعت الأزمة بين صلاح واتحاد الكرة على خلفية تجاهل "الجبلاية" الرد على الخطابات التى أرسلها رامى عباس، محامى "مو"، الخاصة بعدد من المطالب التى حددها صلاح، يأتى على رأسها تكثيف الحراسة على المنتخب داخل وخارج فندق الإقامة، وتخصيص مندوب لاستقباله فى المطار، وعدم الضغط عليه لحضور المناسبات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة
» إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا
» تفاصيل جديدة فى مقتل السائحين البريطانيين بالغردقة
» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة
» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها
» «الزمالك» يرقع الإيقاف عن «كهربا»
» أزهري: "بنتى مش محجبة"
» تعرف علي حالة الطقس
» لماذا فشل العلم في ابتكار لقاح ضد "الأنفلونزا"؟
» فيس بوك وسناب شات يمنعون مستخدميهم من إدمان تطبيقاتهم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية