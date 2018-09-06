وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

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عمرو محمد-متابعات

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مذيعة«سي بي سي» ترد على إهانتها بسبب خلعها الحجاب

توفيت المذيعة البريطانية في راديو "بي بي سي" راشيل بلاند، عن عمر يناهز40 عاماً بعد صراع منذ عامين مع مرض سرطان الثدى.

وأعلن ستيف وفريدى، زوج راشيل من خلال حسابها وفاة زوجته، قائلا: "لقد ماتت راشيل الجميلة والشجاعة بسلام صباح اليوم، محاطة بأسرتها المقربة، لكنها تريد منى أن أشكر كل من اهتم بقصتها أو أرسل لها رسائل الدعم، لن نعرف أبدًا مقدار ما يعنيه لها".

وأضاف الزوج: "نشعر بالحزن الشديد، لا شىء سيملأ الفراغ الذى تركته راشيل فى عائلتنا الصغيرة المثالية، سنفتقدها كثيراً لكننا فخورين بما حققته فى سنواتها الأربعين، نحن مرتاحون حقاً من التأثير الذى تركته لدى حياة العديد من الناس".

وكانت آخر ما كتبته راشيل: "أخشى يا أصدقائى أن الوقت قد حان، لقد أخبرت بأنني سأعيش لأيام معدودة فقط، أشكركم جميعا على مساندتكم وتعاطفكم معى خلال هذه الفترة، وداعا يا أصدقائي، قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعى لقراءتها مرة ثانية.. وداعا".





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