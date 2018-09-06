مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

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كشفت الأجهزة الأمنية فى الجيزة مفاجآت في قضية السائق الذى لقنه الأهالى علقة ساخنة وجردوه من ملابسه وأجبروه على اعتلاء السيارة عاريًا بزعم محاولة خطف فتاة ومحاولة اغتصابها، حيث تبين أن الشاب الذى كان متهمًا مجني عليه وأن الفتاة رفضت دفع الأجرة وصرخت واستنجدت بالأهالى بزعم محاولة خطفها والتحرش بها.

وذكر محضر الشرطة اندلاع مشاجرة بين السائق والفتاة للخلاف على دفع الأجرة ما دفعها للصراخ داخل السيارة في شارع حسن محمد بمنطقة فيصل، واتهمت السائق بمحاولة التحرش بها وخطفها وعلى إثر ذلك تجمع الأهالى وأثناء التجمع فرّت الفتاة هاربة.

وبينت التحريات الأولية أن شاب حرض الأهالى على ضرب السائق ليستغل تجريده من ملابسه ويستولي على 400 جنيه من السائق وهاتفه المحمول.

وبحسب مصادر أمنيه فإن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشاب سارق أموال السائق من خلال فحص الفيديوهات، وتم تحريز عدد من الفيديوهات، للقبض على الفتاة الهاربة.
وتقرر إحالة الشاب المنسوب إليه تهمة السرقة والسائق إلى النيابة، وإخلاء سبيل السائق، بحسب الوطن.

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