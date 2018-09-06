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إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت المحكمة العليا الهندية اليوم الخميس أن ممارسة الجنس بين المثليين لم تعد جريمة، وذلك بحسب ما قاله محامون ونشطاء "حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وخلصت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاه إلى أن القانون الذي يعود لأكثر من 146 عاما مضت ويجرم الممارسات الجنسية بين المثليين يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في دستور الهند، وذلك وفقا لما قاله المحامي براناف براكاش، الذي كان حاضرا بالمحكمة.

وقال الناشط المدافع عن حقوق المثليين اشوك رو كافي إن المحكمة التي برئاسة ديباك ميسرا رئيس المحكمة العليا قضت بأن ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين بمنأى عن الأنظار ليس عملا إجراميا.


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