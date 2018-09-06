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شاهد.. تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب بين قوات مصرية وأمريكية

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النجم الساطع
جانب من التدريب

محمد الخرو

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استمرت إجراءات تدفق قوات الدول المشاركة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأيام الماضية حيث وصلت إلى عدد من القواعد الجوية رحلات لمختلف الدول وعلى متنها الأفراد والمعدات المشاركة فى التدريب، وذلك فى إطار إستعداد القوات المسلحة لاستضافة فعاليات التدريب المشترك (النجم الساطع 2018) فى الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018.

وفى نفس السياق تم تنفيذ تدريب لتبادل الخبرات (JCET) فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الخاصة الأمريكية (SOFD-A) وقوات الصاعقة المصرية لتوحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعى المشترك وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة.

وقد شمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإبرار الجوى والبحرى والغطس الهجومى وأعمال التأمين الطبى وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة ، والتدريب على إقتحام بؤرة إرهابية.

وتتناول تدريبات (النجم الساطع 2018 ) موضوعات التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة فى ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.

وتساهم تدريبات النجم الساطع فى تعزيز العلاقات الإستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر .

جدير بالذكر أنه تم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ عام 1981 حتى عام 2009 ثم توقفت لفترة وإستأنفت فى العام الماضى 2017 بمشاركة قوات من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وتنفذ حالياً للعام الثانى على التوالى بمشاركة قوات كلاً من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة آخرى بصفة مراقب.
شاهد..




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