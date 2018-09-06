  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:43 م
بحث متقدم
"الفراعنة" أول أفريقيا بتصنيف "الفيفا"

لاعب شهير يسخر من زى الفراعنة

الرئيس السيسي

بالفيديو.. كواليس زيارة الرئيس الأولى لأوزبكستان

مبارك

أول رد من علاء مبارك بعد وصفه بـ"الممحون"

ترامب

"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة عن جبهة "الإطاحة بترامب"

تريزيجيه ينتقل إلى ليفربول

"فيفا" ينشر نبوءة لـ"تريزيجيه" بشأن "صلاح"

الكردوسي

"الكردوسي" لـ"علاء مبارك": "أيها الممحون الجاهل استيقظ"

التنسيق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

راشيل

وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

سائق فيصل

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

صلاح وابوريدة

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

"الكردوسي" لـ"علاء مبارك": "أيها الممحون الجاهل استيقظ"

آخر الأخبار

الكردوسي
الكردوسي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك: هذا «الهاشتاج» ترك أثرًا كبيرًا في نفوسنا

#

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

#

علاء مبارك يوجه الشكر لسعودى بسبب فيديو لوالده

#

علاء مبارك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

الجامعات

نتيجة

المصريون

التنسيق

هاجم الكاتب محمود الكردوسي، علاء نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بطريقة عنيفة وبألفاظ قاسية بسبب نشر جريدة "الوطن" خبرًا عن ثمن الكرسي الذي يجلس عليه حسني مبارك، في آخر صورة له تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الكردوسي" في مقاله الذي نشره بالوطن تحت عنوان "كرباج: علاء مبارك والمُحن الإرهابي": "لن أرد على إهانة الأخ علاء مبارك لجريدة «الوطن»، فهو جاهل، فقد استيقظ من غيبوبة 25 يناير متأخرًا، لم يعوّده السيد الوالد، الذى لم يكن يقرأ صحفاً ولا واقعاً، ولا «الهانم» التى كانت مشغولة بالتوريث، على القراءة".

وتابع في هجمومه علية: "لذا لا يعرف هذا الممحون أن «الوطن» بشهادة كل من يعمل فى المهنة هى الوحيدة التى تحترم عقول الناس وتنحاز لمشاكلهم، وكنت أفضّل ألا يرفع الأخ علاء برقع المُحن عن وجهه الكِشِر، ويترك هذه «الشرشحة» لأحد «أبناء مبارك» أو «الآسفين يا ريس»، لأنهم لفرط «عماهم» وغبائهم تركوا عصابة الإخوان واستداروا على الرئيس السيسى ونظامه وإعلامه.

واختتم مقاله موجهًا سؤالًا له: "أين كانت شجاعتك تلك أيام حكم الإخوان؟. ولماذا لم تسفر عن هذا الوجه القبيح إلا فى عهد السيسى؟".

وكانت قد نشرت جريدة الوطن خبرًا قالت فيه أن مبارك الذي رحل عن السلطة في يناير 2011 بعد ثورة شعبية، جالسًا على كرسي أنيق من ماركة "LAZY BOY "، يعرض ثمن مثيله على الموقع الرسمي للماركة ويصل سعره لـ1329 دولار أي ما يعادل 23 ألفا و855 جنيه بعد نشر أحدث صورة له منذ أسبوع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنانة شهيرة وتشييع الجنازة من كاتدرائية مار إلياس
» خبيرة علاقات أسرية تحذر من نصائح مذيعات التوك شو
» شاهد.. فتاة تقتحم مسرح كاظم الساهر وتحتضنه
» حقيقة إصابة محمود الجندى بالشلل
» رهبان دير أبومقار: "أشعياء" وضع "البراز" فى طعام "إبيفانيوس"
» خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة
» إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا
» تفاصيل جديدة فى مقتل السائحين البريطانيين بالغردقة
» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة
» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية