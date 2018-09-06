"الكردوسي" لـ"علاء مبارك": "أيها الممحون الجاهل استيقظ"

06 سبتمبر 2018 - 11:11 ص

هاجم الكاتب محمود الكردوسي، علاء نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بطريقة عنيفة وبألفاظ قاسية بسبب نشر جريدة "الوطن" خبرًا عن ثمن الكرسي الذي يجلس عليه حسني مبارك، في آخر صورة له تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الكردوسي" في مقاله الذي نشره بالوطن تحت عنوان "كرباج: علاء مبارك والمُحن الإرهابي": "لن أرد على إهانة الأخ علاء مبارك لجريدة «الوطن»، فهو جاهل، فقد استيقظ من غيبوبة 25 يناير متأخرًا، لم يعوّده السيد الوالد، الذى لم يكن يقرأ صحفاً ولا واقعاً، ولا «الهانم» التى كانت مشغولة بالتوريث، على القراءة".

وتابع في هجمومه علية: "لذا لا يعرف هذا الممحون أن «الوطن» بشهادة كل من يعمل فى المهنة هى الوحيدة التى تحترم عقول الناس وتنحاز لمشاكلهم، وكنت أفضّل ألا يرفع الأخ علاء برقع المُحن عن وجهه الكِشِر، ويترك هذه «الشرشحة» لأحد «أبناء مبارك» أو «الآسفين يا ريس»، لأنهم لفرط «عماهم» وغبائهم تركوا عصابة الإخوان واستداروا على الرئيس السيسى ونظامه وإعلامه.

واختتم مقاله موجهًا سؤالًا له: "أين كانت شجاعتك تلك أيام حكم الإخوان؟. ولماذا لم تسفر عن هذا الوجه القبيح إلا فى عهد السيسى؟".

وكانت قد نشرت جريدة الوطن خبرًا قالت فيه أن مبارك الذي رحل عن السلطة في يناير 2011 بعد ثورة شعبية، جالسًا على كرسي أنيق من ماركة "LAZY BOY "، يعرض ثمن مثيله على الموقع الرسمي للماركة ويصل سعره لـ1329 دولار أي ما يعادل 23 ألفا و855 جنيه بعد نشر أحدث صورة له منذ أسبوع.