"فيفا" ينشر نبوءة لـ"تريزيجيه" بشأن "صلاح"

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أعاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" نشر تغريدة للاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي والتي تنبأ فيها بفوز اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي قائلا: "تدريبات مع أفضل لاعب فى العالم"، فى إشارة إلى محمد صلاح.

وعلق "فيفا" على التغريدة قائلاً: "زميله يعتقد ذلك، لكن هل سيتوج محمد صلاح بجائزة الأفضل فى حفل جوائز فيفا يوم 24 سبتمبر؟".

وتواجد اللاعب محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

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