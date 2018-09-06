"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة عن جبهة "الإطاحة بترامب"

06 سبتمبر 2018 - 12:09 م

كشفت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن معلومات سربت لها أفادت بخطوات جادة بتشكيل جبهة سريعة داخل إدارة ترامب، تهدف إلى الإطاحة به من سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية .

وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت فى مقال بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب" بالأمس أن مسئولا كبيرا في إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "لم تكشف عن اسمه"، قال إن "ترامب يواجه معارضة منظمة داخل إدارته تهدف لإحباط أجزاء من أجندته وميوله السيئة".

وأضاف كاتب المقال أن العديد من كبار المسئولين في إدارة ترامب يعملون بجد لإحباط أجزاء من أجندته وأسوأ نزعاته، وقال: "تعهدنا بفعل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية وفي الوقت نفسه عرقلة الاندفاعات الخاطئة للرئيس لحين أن يغادر منصبه".

وأشار الكاتب فى المقال إلى أنه بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العديد من الناس، كان هناك تهامس فى وقت مبكر داخل الإدارة لاستدعاء لتعديل الخامس والعشرين (إلى المشهد)، ما يعني بدأ عملية معقدة لإطاحة بالرئيس. لكن أحد لا يريد التعجيل بأزمة دستورية.

وتابع: "لذا سنفعل ما بوسعنا لتوجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح حتى ينتهي الأمر بطريقة أو بأخرى".

ويذكر أن الفقرة الرابعة بالتعديل الخامس والعشرين، تسمح بعزل الرئيس من منصبه إذا أعلن نائب الرئيس، جنبًا إلى جنب مع أغلبية من المسئولين الرئيسيين في الإدارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونجرس بقانون، أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه.

وأوضح الكاتب أنه على الرغم من أن ترامب انتخب كمرشح جمهوري، إلا أن "الرئيس يظهر القليل من الميل إلى المبادئ التي طالما اعتنقها المحافظون وهي حرية العقول والأسواق والأشخاص"كما انتقد وصف ترامب للصحافة بأنها "عدو الشعب" ، كما ان النجاحات التى حققتها الإدارة ومنها الإصلاح الضريبى التاريخي وجعل الجيش أكثر قوة، جاءت على الرغم من – وليس نتيجة- لأسلوب قيادة الرئيس، الذي وصفها بأنها "قيادة متهورة وعدائية وغير فعالة".

وزعم المسئول الذى نقل كاتب المقال عنه هذه المعلومات ، أن "ترامب يدير اجتماعاته في المكتب البيضاوي بطريقة غير احترافية، ومشوشة، وتنحرف كثيرا عن السياق الأساسي للنقاشات، مما ينتج قرارات متهورة أو متناقضة ، لسنا مقاومة في اتجاه اليسار الشعبوي، بل نريد أن تنجح الإدارة في سياساتها التي جعلت أمريكا أكثر أمنا وازدهارا.. لكن علينا منع الرئيس من الاستمرار في التصرف بطريقة تضر بصحة جمهوريتنا".

وفسرت التايمز نشر تلك الافتتاحية مجهّلة المصدر، لأن "كاتب المقال وهو مسئول كبير بإدارة ترامب، سيتعرض منصبه للخطر إذا كشف عن هويته"، وأضافت: "نعتقد أن نشر هذا المقال بشكل مجهّل هو الطريقة الوحيدة لتقديم وجهة نظر هامة لقرائنا"، داعية القراء للتفاعل مع الافتتاحية.