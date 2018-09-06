زوجتى رأت أننا ركبنا دراجة

06 سبتمبر 2018 - 12:17 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي رأت أني أخذتها على الدراجة وسرنا فى طريق بالليل ورأينا القمر وكان بدراً كبيراً أبيض وهناك سفينة ضخمة تمر بجانب القمر ولها أضواء جميلة وقلت لزوجتي في المنام ستتحقق الرؤيا ثم استقرت السفينة فى الماء ونزل منها امرأتان واحدة منتقبة نقاب كامل والثانية أوروبية متبرجة وسلما على زوجتي بحرارة ثم انصرفا. انتهى وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ركوب الدراجة يدل على المكافحة والمثابرة والمجاهدة منكما فى أمر، وقد يدل على الخير ونجاحكما وتفوقكما فى تحقيق أمنية فيها صعوبة لأن الوصول إلى مكان بالدراجة يكون محفوفاً بالتعب والمشقة والمخاطر.

وركوبك الدراجة أنت وزوجتك يدل أيضاً على الطموحات فى حياتكما والأهداف التى تسعيان لتحقيقها لأن الطريق الذى سرتُم فيه يمثل حياتكما. وركوب زوجتك معك الدراجة إن كانت فى الحقيقة لا تركبها معك فذلك يدل على معانتها وتحملها ووقوفها بجانبك بلا تضجر، وإن كانت الزوجة حاملاً فتدل على ولادتها أنثى.

واحذر فقد يدل ركوب الدراجة على التسرع فى الأمور، والاستعجال فى اتخاذ القرار، والسعى إلى تحقيق المراد دون تمهل أو هدوء، وتدل على الاندفاع دون توخى الحذر الذى قد يؤثر فى شروط السلامة، وربما دل ركوب الدراجة على تهور قائدها في أمور حياته وسرعة الغضب ووصفه باللامبالاة، والدراجة هى أيضًا وسيلة انتقال فتدل على السفر وتدل على تيسير الأمور.

وقد يدل ركوبكما الدراجة ووصولكما ورؤيا القمر بدراً كبيراً أبيض على الراحة والعيشة المستقرة والأمن والأمان من المخاطر. ورؤيتكما القمر سوياً يدل على الانسجام العاطفي والتوافق بينكما، وقد تكون مكانة لك في عملك أو لزوجتك أو التغير إلى الأفضل في حياتكما الاجتماعية. وقد يدل على استفادتكما بعلم آخرين أو بمال دون بذل أي جهد لأن القمر يستمد ضوءه من الشمس.

والسفينة تدل على النجاة لأن بها نجا الله عز وجل سيدنا نوح عليه السلام، وتدل على العصمة من النار وحسن الدين الذى ينجي من المحن والفتن والجهل، وقد تدل على الزوجة التى تُحصن الرجل. والسفينة تدل أيضًا على البشارة بقدوم الفرج واليسر بعد العسر، وشفاءٌ للمريض من مرضه، والسفينة قد تكون بشرى بالنجاح والتفوق و وزيادة الرزق، وقد تدل على السفر وتحقيق الأماني والأهداف.

ولكن كون السفينة في غير موضعها سواء كان ذلك على اليابسة أو فى الهواء فهى تدل على الهم الشديد أو المصيبة أو قلة الرزق. ولطلاب العلم قد تدل على البدعة أو الفسوق أو الخروج عن الحق أو الوقوع في الضلال.

وقولك لزوجتك سوف تتحقق الرؤيا ثم عودة السفينة واستقرارها على المياه يدل على التفاؤل وحسن اليقين و قدوم الخير والرزق و الاستقرار والهدوء النفسى والأسرى، وإن كانت الزوجة حاملاً فاستقرار السفينة يدل لها على السلامة والأمن و الأمان وذهاب الألام والتعب و قرب الولادة وسلامتها وسلامة مولودها.

والمرأة المنتقبة قد تدل هنا على الغموض في أمر ما يخص حياتكم لكن ظهور الأوروبية المتبرجة هو اتضاح الأمور وإزالة اللَبس، والسلام سلامة لكم من أمر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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