» رهبان دير أبومقار: "أشعياء" وضع "البراز" فى طعام "إبيفانيوس"

06 سبتمبر 2018 - 12:21 م

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع رهبان دير أبو مقار، في مقتل رئيس الدير الراهب "إبيفانيوس"، والمتهم بها الراهب المجرد أشعياء المقارى، عن الكثير من المفاجآت.

وقد كشف الراهب "سرابيون المقارى" في تحقيقات النيابة العامة، قائلًا: "كان يوجد الكثير من المشاكل والخلافات بين الأنبا أبيفانيوس، وعدد من الرهبان فى الدير، مؤكدًا، أن هذه الخلافات وصلت إلى حد وضع "البراز" فى طبق الطعام الخاص به.

وأضاف أن الخلاف بين رئيس الدير والراهب أشعياء المقارى وصل إلى مراحل متقدمة، خلاف باقى الرهبان.

وعلي الجانب الأخر، قال الراهب أغاثون المقارى، مسئول زراعة الزيتون فى الدير، إنه جلس مع الراهب فلتاؤس المقارى قبل يوم واحد من محاولته الانتحار، وأبلغه بتوجيه الرهبان الاتهام له بالتورط فى قتل الأسقف، موضحاً: "تغيرت ملامح الراهب فلتاؤس، وأصيب بحالة عصبية وقتها، ولم يستطع الرد على الكلام".