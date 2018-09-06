  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
"الفراعنة" أول أفريقيا بتصنيف "الفيفا"

لاعب شهير يسخر من زى الفراعنة

الرئيس السيسي

بالفيديو.. كواليس زيارة الرئيس الأولى لأوزبكستان

مبارك

أول رد من علاء مبارك بعد وصفه بـ"الممحون"

ترامب

"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة عن جبهة "الإطاحة بترامب"

تريزيجيه ينتقل إلى ليفربول

"فيفا" ينشر نبوءة لـ"تريزيجيه" بشأن "صلاح"

الكردوسي

"الكردوسي" لـ"علاء مبارك": "أيها الممحون الجاهل استيقظ"

التنسيق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

راشيل

وفاة مذيعة شهيرة بعد تنبؤها بأيام

سائق فيصل

مفاجأة.. سائق فيصل العارى المتهم بخطف فتاة برىء

صلاح وابوريدة

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

رهبان دير أبومقار: "أشعياء" وضع "البراز" فى طعام "إبيفانيوس"

آخر الأخبار

اشعياء
اشعياء

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

"أشعياء" يكشف الكلمة التى وجهها لـ"إبيفانيوس" أثناء قتله

#

بالتفاصيل.. اعترافات الراهب "أشعياء" بقتل "إبيفانيوس"

#

أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

#

قرار جديد من النيابة ضد قاتلي الأنبا إبيفانيوس

البحرين

أوزبكستان

السيسي

بكين

المعاهدات

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع رهبان دير أبو مقار، في مقتل رئيس الدير الراهب "إبيفانيوس"، والمتهم بها الراهب المجرد أشعياء المقارى، عن الكثير من المفاجآت.

وقد كشف الراهب "سرابيون المقارى" في  تحقيقات النيابة العامة، قائلًا: "كان يوجد الكثير من المشاكل والخلافات بين الأنبا أبيفانيوس، وعدد من الرهبان فى الدير، مؤكدًا، أن هذه الخلافات وصلت إلى حد وضع "البراز" فى طبق الطعام الخاص به.

وأضاف أن الخلاف بين رئيس الدير والراهب أشعياء المقارى وصل إلى مراحل متقدمة، خلاف باقى الرهبان.

وعلي الجانب الأخر، قال الراهب أغاثون المقارى، مسئول زراعة الزيتون فى الدير، إنه جلس مع الراهب فلتاؤس المقارى قبل يوم واحد من محاولته الانتحار، وأبلغه بتوجيه الرهبان الاتهام له بالتورط فى قتل الأسقف، موضحاً: "تغيرت ملامح الراهب فلتاؤس، وأصيب بحالة عصبية وقتها، ولم يستطع الرد على الكلام".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» خبيرة علاقات أسرية تحذر من نصائح مذيعات التوك شو
» شاهد.. فتاة تقتحم مسرح كاظم الساهر وتحتضنه
» حقيقة إصابة محمود الجندى بالشلل
» رهبان دير أبومقار: "أشعياء" وضع "البراز" فى طعام "إبيفانيوس"
» خبير عالمى فى مناظير العمود الفقرى بمستشفى القوات المسلحة
» إلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
» كيم كاردشيان تبهر جمهورها بصورة عمرها 20 عامًا
» تفاصيل جديدة فى مقتل السائحين البريطانيين بالغردقة
» عامل يفصل رأس زوجته أمام أطفاله ويضعها فى الثلاجة
» خبر سار من "لطيفة" لجمهورها
» «الزمالك» يرفع الإيقاف عن «كهربا»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية