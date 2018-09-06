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خبيرة علاقات أسرية تحذر من نصائح مذيعات التوك شو

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أميمة السيد
أميمة السيد

إيمان هاني

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أعاد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداول تدوينة لخبيرة العلاقات الأسرية والزوجية الدكتورة أميمة السيد، تحذر خلالها من تقمص بعض مذيعات التوك شو لدور متخصصي الشئون الأسرية والزوجية وإبداء نصائح وصفتها بغير الموفقة، وذلك عقب طلاق إحدى المشاهدات وتركها رسالة شكر للمذيعة التي شجعتها علي اتخاذ القرار.

وقالت السيد: "شاهدت برنامج يذاع عبر فضائية "سي بي سفرة" لإحدى المذيعات، واندهشت أن بعض السيدات تستشيرها في مشاكلهن الشخصية، وصدمت أنها ترد عليهن بآراء أقل ما توصف به أنه خاطئة إن لم تكن مدمرة وهادمة للأسر.

وأضافت من خلال متابعتي لها وجدت أنها تشجع علي الطلاق والاستقلالية عن الأزواج بسبب مبررات واهية وتتحدث عن تجربتها الشخصية في الطلاق.

وطالبت إدارة القناة بأن تلزم المذيعة بتقديم فقرات البرنامج فقط دون التدخل في المشاكل الأسرية، حتي لا يحدث ما يحمد عقباه، فالأمور الاجتماعية والنفسية ليست من تخصصها.

وغردت خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية مجددًا قائلة: "بحكم تخصصي وخبرتي العملية بفضل الله تعالي لأكثر من 20 عامًا في مجال معالجة المشاكل الاجتماعية والزوجية والتربوية (اجتماعي, نفسي) حذرت من أمرها منذ شهور"وتواريخ المنشورات تشهد" كنت أول من اعترضت علي أفكارها الهدامة!! علشان تبقوا تصدقوني.

ونشرت رسالة نصية من متصلة تشكر فيها إحدى المذيعات على مساعدتها في اتخاذ قرار الطلاق.





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