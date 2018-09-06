أول رد من علاء مبارك بعد وصفه بـ"الممحون"

06 سبتمبر 2018 - 12:51 م

رد علاء نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، على الهجوم الذى تعرض له من الكاتب محمود الكردوسي بجريدة الوطن، والتي وصفه بها بأنه "ممحون".

وقال علاء خلال تغريدة بـ"تويتر": "صحفي مهذب اعتبر تعليقي على صورة والدي إهانة للجريدة! وصفني بالجاهل، ومشجع الترسو! الخ".

وتابع: "واضح أنه لم يتابع كم التعليقات من المصريين والأشقاء العرب للاطمئنان على صحة والدي وليس سعر الكرسي".

واختتم تغريدته بقوله: "احترم عقول الناس كي تُحترم، وعلي التطاول: يُخَاطبني السفيهُ بكل قبحٍ فأكره أن أكون له مجيبا".

وكان الكاتب محمود الكردوسي قد هاجم علاء مبارك إثر هجوم الثاني علي جريدة الوطن، عندما نشرت خبرًا قائلة إن سعر الكرسي الذي يجلس عليه مبارك 23 ألف جنيه، في إشارة إلى صورة حديثة ظهرت لمبارك علي مواقع التواصل، قائلًا :"لن أرد على إهانة الأخ علاء مبارك لجريدة الوطن، فهو جاهل، فقد استيقظ من غيبوبة 25 يناير متأخرًا، لم يعوده السيد الوالد، الذى لم يكن يقرأ صحفاً ولا واقعاً، ولا «الهانم» التى كانت مشغولة بالتوريث، على القراءة.