» حقيقة إصابة محمود الجندى بالشلل

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نفى الفنان محمود الجندى، شائعات إصابته بمرض أدى إلى عدم استطاعته الحركة،  وذلك ردًا على صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى للفنان المشهور وهو يستقل بكرسى متحرك.

وقال الجندى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  مكذبا الأخبار المترددة: "إلى كل الأصدقاء والأحباب أشكركم على مشاعركم الرقيقة بسؤالكم عنى للاطمئنان على صحتى بعد انتشار أخبار كاذبة عن سوء حالتى الصحية".

وأضاف: "كل الحكاية إنى كنت فى الحج هذا العام وعندما طلب منى أحد المصريين أن يلتقط معى صورة لم أمانع وكنت ساعتها أطوف على كرسى لأنى لا أتحمل الزحام فهو ربنا يسامحه نزل الصورة وكتب عليها هذه التعليقات".

وتابع "بس دلوقتي أنا بأشكره لأنه أعطانى الفرصة لمعرفة كم الحب الذى فى قلوبكم نحوى، أشكركم مرة أخرى ويارب يسمعنى عنكم كل خير".



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