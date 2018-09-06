أبو ريدة: سأتقدم بطلب لـ"كاف" بشأن "صلاح"

06 سبتمبر 2018 - 01:39 م

أعلن المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة "الجبلاية" أن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي يستحق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للموسم الثاني علي التوالي دون تصويت لافتًا إلى أنه سيتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يطالبه بمنحه الجائزة بدون تصويت.

وقال مراسل أون سبورت، إن أبو ريدة تحدث خلال جلسته مع لاعبى المنتخب بمعسكر الاستعداد للنيجر عن الإنجازات التى يحققها صلاح ومنافسته على لقبى أفضل لاعب فى أوربا والعالم، موضحًا أنه سيتقدم بطلب إلى كاف لمنح صلاح لقب الأفضل فى أفريقيا بدون تصويت حيث يقام الحفل فى يناير المقبل.

يذكر أن محمد صلاح حصل على لقب أفضل لاعب فى أفريقيا فى النسخة الأخيرة بعد منافسة أوبيميانج وساديو مانى.