  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
جمال عبدالناصر يقرأ الفاتحة على قبر حسن البنا

بالأدلة الموثقة.. عبدالناصر كان «إخوانيًا»

مدبولي

الدولة تخسر 65 مليار جنيه وطلب إحاطة إلى "مدبولى"

محمد سلطان وجون ماكين

محمد سلطان: رحم الله "ماكين" أنقذنى من الموت

ابراهيموفيتش يصعد بسان جيرمان لدور 32 فى كأس فرنسا

«إبراهيموفيتش» يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منزل الجريمة

نكشف أسرار وتفاصيل العثور على أب وأبنائه الأربعة مقتولين فى القليوبية

بالصور.. أبرز المشاهد في حادث انقلاب قطار البدرشين

تفاصيل إحالة متهمين في انقلاب قطار المرازيق للمحاكمة

ترامب

"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة عن جبهة "الإطاحة بترامب"

صلاح

بالفيديو.. مفاجأة من "فيفا" لـ"صلاح"

خالد الغندور

الليلة.. أول ظهور لـ "بندق" على قناة "بيراميدز"

"الفراعنة" أول أفريقيا بتصنيف "الفيفا"

لاعب شهير يسخر من زى الفراعنة

بالفيديو.. مفاجأة من "فيفا" لـ"صلاح"

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

فرنسي يبعد "صلاح" عن المنافسة علي الكرة الذهبية

#

تلميح مثير للجدل من "شوبير" عن تصرفات صلاح أمس

#

تغريدة غامضة عن "صلاح" تثير الجدل

#

الحسبة السياسية .. عصا «الخدم» الغليظة

خالد الغندور

بيراميدز

اول ظهرو

تواجد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن الإعلان الترويجي لجائزة أفضل هدف في 2018 "بوشكاش"، وفقًا لاختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضمت جائزة بوشكاش منذ انطلاقها فى عام 2009، العديد من النجوم الذين توجوا بها وهم "النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد عام 2009، ثم التركى حميد ألتينتوب عام 2010، تلاه البرازيلى نيمار دا سيلفا مع سانتوس 2011، وفى عام 2012 فاز بها السلوفاكى ميروسلاف ستوتش، وبعده النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش فى 2013".

شاهد الفيديو..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة ألمانيا وفرنسا والقنوات الناقلة
» صادرات تركيا إلى قطر ترتفع 93%
» وزير الرياضة يستقبل «ميدو»
» تفاصيل إحالة متهمين في انقلاب قطار المرازيق للمحاكمة
» بالصور.. ميسي يرافق نجليه إلى المدرسة
» خبيرة علاقات أسرية تحذر من نصائح مذيعات التوك شو
» حقيقة إصابة محمود الجندى بالشلل
» انقطاع كامل للكهرباء جنوب وغرب ليبيا
» بالأدلة الموثقة.. عبدالناصر كان «إخوانيًا»
» الدولة تخسر 65 مليار جنيه وطلب إحاطة إلى "مدبولى"
» محمد سلطان: رحم الله "ماكين" أنقذنى من الموت

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية