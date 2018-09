بالفيديو.. مفاجأة من "فيفا" لـ"صلاح"

تواجد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن الإعلان الترويجي لجائزة أفضل هدف في 2018 "بوشكاش"، وفقًا لاختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضمت جائزة بوشكاش منذ انطلاقها فى عام 2009، العديد من النجوم الذين توجوا بها وهم "النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد عام 2009، ثم التركى حميد ألتينتوب عام 2010، تلاه البرازيلى نيمار دا سيلفا مع سانتوس 2011، وفى عام 2012 فاز بها السلوفاكى ميروسلاف ستوتش، وبعده النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش فى 2013".

