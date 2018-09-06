هريدى وثابت يتقدمان بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار نقل ممرضات البدارى

06 سبتمبر 2018 - 02:17 م

تقدم المحاميان عمر جلال هريدى، عضو مجلس النواب السابق، والمحامى أحمد ثابت عبدالعال بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط مطالبين بوقف تنفيذ قرار نقل الممرضات بمركز البدارى وإلغاء انتدابهم وقد تكونت عريضة الدعوى من ثمانية عشرة صفحة وتم إيداع صحيفتها أمس.

وأكد هريدى وثابت بطلان القرار الصادر بطلانًا مطلقًا وأن قرار المحافظ السابق باطل ومخالف للقوانين واللوائح وينتظران تحديد الجلسة العاجلة.

يذكر أنه صدر قرار من محافظ أسيوط السابق المهندس ياسر دسوقي بإلغاء الانتداب ونقل عدد من ممرضات وممرضين مركز البداري وتوزيعهم علي مستشفيات المحافظة المختلفة .

وقد قوبل هذا القرار برفض من جميع هيئة التمريض و قاموا بعمل توكيلات ألي المحامي عمر هريدي لرفع دعوي في مجلس الدولة لوقف هذا تنفيذ هذا القرار.