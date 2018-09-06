تأجيل إعادة محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية

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حبيب العادلى
حبيب العادلى

شيماء السيد

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 أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو2011، لجلسة 7 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.


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