التعليم: المقبولون بالجامعات والمعاهد في المرحلة الثالثة 213272 طالبا

06 سبتمبر 2018 - 03:08 م

نشرت وزارة التعليم العالي، اليوم، نتيجة قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد، بالمرحلة الثالثة للتنسيق، اليوم الخميس.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، بدأ مكتب التنسيق استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة بالدورين الأول والثاني، عن طريق شبكة الانترنت على النحو التالي:

- الدور الأول في الفترة من الثلاثاء الموافق 7 /8/2018 حتى يوم السبت الموافق 11/8/2018.

- الدور الثاني في الفترة من الخميس الموافق 30 /8/2018 حتى الاثنين الموافق3 /9/ 2018، وكان الحد الأدنى لهذه المرحلة هو 205 درجات لجميع الشعب “العلمية والأدبية “.

- جرى العمل بهذه المرحلة للدورين الأول والثاني على الوجه التالي:

إجمالي أعداد باقي الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الأول 88105 طلاب.

إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الثاني 125167 طالبًا.

إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدورين (الأول والثاني) 213272 طالبًا.



