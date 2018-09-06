«إبراهيموفيتش» يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

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المصريون

إبراهيموفيتش

بيراميدز

اقتربت السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم  فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، من الانتقال إلى فريق بيراميدز ، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية.

وكشفت الصحيفة، أن هناك اتفاقًا تم بين مسئولي نادي بيراميدز بقيادة تركي آل الشيخ وإبراهيموفيتش، على أن يحصل على عقد بمبلغ مالي ضخم، لكن الصحيفة لم تكشف عنه، لكنها أكدت أنه قريب للغاية من اللعب لصفوف بيراميدز بالدوري المصري.

ويعتبر إبراهيموفيتش (36 عاما) واحدًا من أساطير كرة القدم، وسبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية، أبرزها ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وانضم إلى جالاكسي في يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي "بيراميدز" المصري، أعلن في وقت سابق أن فريقه سيتعاقد مع نجم كبير في صفقة تاريخية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


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