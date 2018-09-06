» بالصور.. ميسي يرافق نجليه إلى المدرسة

06 سبتمبر 2018 - 04:20 م

قام النجم ليونيل ميسى، مهاجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، بمرافقة نجليه تياجو وماتيو إلى المدرسة، فى أول أيام العام الدراسي الجديد.

ونشر "ميسي"، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة له وهو يرتدي ملابس عادية ويصطحب ولديه الصغيرين تياجو وماتيو إلى المدرسة، حيث بدت عليه السعادة الكبيرة، وهو يفعل ذلك.

وكان ميسى قد فضل عدم الانضمام لصفوف منتخب التانجو فى فترة التوقف الدولية، حيث يواجه كلا من جواتيمالا وكولومبيا وديا.







