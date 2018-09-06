» الدولة تخسر 65 مليار جنيه وطلب إحاطة إلى "مدبولى"

06 سبتمبر 2018 - 04:38 م

تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزراء البترول والمالية والعدل، بشأن خسارة مصر العديد من قضايا التحكيم والتى كان آخرها الحكم الذى ألزم الدولة بسداد مليارى دولار لصالح إحدى الشركات "الإسبانية - الإيطالية" نتيجة توقف إمدادات الغاز لمصنع تسييل الغاز التابع لهذه الشركة.

وأضاف "البلتاجى" أن الخسائر المتلاحقة لقضايا التحكيم تشكل قصورًا واضحًا فى الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن بما يحمل موازنة الدولة مبالغ في أمس الحاجة إليها لتطوير بنيتها التحتية.

وأشار إلى أن مصر من أكثر دول العالم خسارة لقضايا التحكيم الدولي وهو ما حمّل الدولة نحو 65 مليار جنيه في السنوات الـ10 الأخيرة، محذراً أنه فى حال عدم تغيير منظومة التحكيم الدولي ومتابعة تلك القضايا والعقود الجديدة ستتضاعف مبالغ التعويضات.

وقال "البلتاجى"، الأيام القادمة ستشهد نظر قضية أخرى مع إسرائيل بشأن توقف تصدير الغاز، متابعاً: "أتمنى أن لا يكون الحكم فيها على خزانة الدولة المصرية".