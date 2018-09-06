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سعد لمجرد يتسبب في وقف فيلم لـ«محمد رمضان»

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سعد لمجرد ومحمد رمضان
سعد لمجرد ومحمد رمضان

محمد فضل- متابعات

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سعد لمجرد

محمد رمضان

توقف

تسبب المطرب المغربي سعد لمجرد في توقف التحضيرات الخاصة لفيلم «بطل العالم» بطولة محمد رمضان، وذلك بعد ترشحه من قبل الشركة المنتجة نيو سنشيري للمشاركة في العمل.

وجاء توقف العمل خلال الأيام الماضية بعد تعرض «لمجرد» للاتهام لقضية اغتصاب خلال الأيام الماضية، وستبدأ الشركة المنتجة خلال الايام المقبلة بدء مفاوضات سواء معه أو مع فنان آخر.

يذكر أن أخر أعمل محمد رمضان فيلم «الديزل» بطولة فتحي عبدالوهاب وهنا شيحة وياسمين صبري وإخراج كريم السبكي


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