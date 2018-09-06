تدمير 700 قطعة آثار مصرية في حريق متحف البرازيل

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قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن وزارة الآثار في تواصل مستمر ودائم مع وزارة الخارجية، والتي بدورها تتابع مع السفارة المصرية في البرازيل والقنصلية المصرية في ريو دي جانيرو، حالة الآثار المصرية التى كانت موجودة في متحف البرازيل المحترق من أجل الحصول على كافة المعلومات الصحيحة واللازمة عنها، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية أفادت بأن السفارة المصرية في البرازيل والقنصلية المصرية في ريو دي جانيرو نقلت رسالة وزارة الآثار إلى الجانب البرازيلي بما تضمنته من أعراب الوزارة عن تضامنها الكامل وأسفها الشديد بما وقع من أضرار وخسائر.

وأضاف "وزيري"، في تصريحات له، اليوم الخميس، أنه فيما يتصل بالمعلومات المتوافرة بملابسات الحادث والخسائر والخاصة بالآثار المصرية أفادت وزارة الخارجية بأنه طبقا للتقرير المبدئي فإن النيران امتدت لكافة أقسام المتحف ودمرت كافة محتوياته ودمرت قاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف والتي كانت تحتوي على 700 قطعة، مؤكدا أن القنصلية المصرية تبذل جهود مكثفة للتواصل مع رئيس قسم المصريات بالمتحف لمعرفة توصيف دقيق وكامل للأضرار التي طالت القطع المصرية، والتي كانت ضمن مقتنيات الإمبراطور بيدروم الأول، والتي اشتراها في القرن التاسع عشر من تجار الآثار، بالإضافة إلى 5 مومياوات أحدهم موجودة داخل تابوت أهداها الخديوي إسماعيل إلى الإمبراطور بيدروم الثاني في أثناء زيارته لمصر خلال القرن التاسع عشر.

وأوضح أن تلك الآثار لم تكن معروضة ضمن أية معارض خارجية، إذ إن الوزارة لديها 4 معارض خارجية فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وولاية موناكو، موضحا أن السفارة والقنصلية المصرية يتابعان الموقف عن كثب لمعرفة نتائج الدراسات ومعرفة ملابسات الحادث.



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