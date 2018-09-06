» صادرات تركيا إلى قطر ترتفع 93%

06 سبتمبر 2018 - 04:58 م

ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 93 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد مصدري منطقة إيجة التركية، اليوم الخميس، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الفترة المذكورة، بلغت 636 مليون دولار.

وذكر البيان، أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم، كانت 330 مليون دولار.

وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2018، تصدر قطاع المعادن (الحديد والمعادن الأخرى)، قائمة الصادرات التركية إلى قطر، بقيمة وصلت إلى 118 مليون دولار.

وجاءت المنتجات الكهربائية والكيميائية في المرتبة الثانية بـ 75 مليون دولار، ومنتجات قطاع الألبسة الجاهزة ثالثاً بقيمة 45 مليون دولار.