» موعد مباراة ألمانيا وفرنسا والقنوات الناقلة

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المصريون

يحل منتخب فرنسا ضيفًا على نظيره الألماني، مساء اليوم الخميس، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، في دور المجموعات بمسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ألمانيا وفرنسا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ألمانيا وفرنسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.


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