  • الخميس 06 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:39 م
بحث متقدم
حالة انتحار تحت عجلات المترو

خطة المترو للقضاء على ظاهرة الانتحار

السير جيفري آدامز

مفاجأة خطيرة عن سفير بريطانيا الجديد بمصر

الرئيس السيسي "أرشيفية"

«السيسي» يصدق على طريقة جديدة للري

تحطم طائرة عسكرية (أرشيفية)

مصرع طيار أمريكي إثر تحطم مروحية بالسعودية

عتيلا يسرائيلي نفو

مصر ترفض دخول إسرائيلية «متحولة جنسيًا» إلى سيناء

جمال عبدالناصر يقرأ الفاتحة على قبر حسن البنا

بالأدلة الموثقة.. عبدالناصر كان «إخوانيًا»

محمد سلطان وجون ماكين

محمد سلطان: رحم الله "ماكين" أنقذنى من الموت

بالأرقام .. خسارة مصر في حريق متحف البرازيل

تدمير 700 قطعة آثار مصرية في حريق متحف البرازيل

منزل الجريمة

نكشف أسرار وتفاصيل العثور على أب وأبنائه الأربعة مقتولين فى القليوبية

محمد صلاح

إنجاز جديد لـ«صلاح» في دوري أبطال أوروبا

إنجاز جديد لـ«صلاح» في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«راموس» يرد على «كلوب» بشأن تعمده إصابة «صلاح»

#

طريق صعب ينتظر «صلاح» مع ليفربول

#

شاهد ..كيف رد صلاح على سؤاله عن "راموس"؟

#

شاهد.. الهدف الثاني لـ«صلاح» في روما

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تصدر قائمة أسرع لاعبي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خروج محمد صلاح من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يقف حائلًا أمام حصوله على لقب أسرع لاعب بالبطولة، واحتل المركز الأول.

ووصلت سرعة صلاح إلى 33.8 كيلومتر في الساعة، وجاء بعده ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ثم كايلي واكر لاعب مانشستر سيتي، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة، ومانولاس لاعب "إيه إس روما".

يذكر أن ليفربول حل وصيفًا في بطولة العام الماضي، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأوكرانية «كييف».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..العسكر يربكون الدولة من جديد(4/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق الميناء الرئيسي بالعراق بعد مقتل متظاهر وإصابة 25
» الإعدام لثاني مصري خلال يومين في السعودية
» «كاف» يرفض طلب اتحاد الكرة بشأن «صلاح»
» الكشف عن وصية الأب المقتول وأطفاله بالقليوبية
» رسميًا.. إيقاف «مبابي» 3 مباريات
» إنجاز جديد لـ«صلاح» في دوري أبطال أوروبا
» إصابات في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية
» مكافأة شهرية من رمضان صبحي للسفير البريطاني
» تأجيل محاكمة "مرسي" بالتخابر مع حماس
» ننشر «برومو"» برنامج عمرو أديب الجديد
» موعد مباراة ألمانيا وفرنسا والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:47 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية