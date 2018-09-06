» إنجاز جديد لـ«صلاح» في دوري أبطال أوروبا

06 سبتمبر 2018 - 05:15 م

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تصدر قائمة أسرع لاعبي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خروج محمد صلاح من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يقف حائلًا أمام حصوله على لقب أسرع لاعب بالبطولة، واحتل المركز الأول.

ووصلت سرعة صلاح إلى 33.8 كيلومتر في الساعة، وجاء بعده ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ثم كايلي واكر لاعب مانشستر سيتي، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة، ومانولاس لاعب "إيه إس روما".



يذكر أن ليفربول حل وصيفًا في بطولة العام الماضي، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأوكرانية «كييف».



